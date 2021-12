Boscoreale – Incidente in via Marra, morto 70enne

CICLISTA SETTANTENNE VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE. IL CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A seguito dell’incidente avvenuto stamattina in via Marra, in un tratto di strada interessato da un cantiere, dove ha perso la vita un ciclista settantenne, l’amministrazione comunale, in attesa che magistratura e forze dell’ordine stabiliscano l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità, esprime profondo cordoglio alla famiglia.