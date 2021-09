Boscoreale – Approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2020

Si è svolta ieri, in prima convocazione, la prevista seduta di Consiglio comunale presieduta da Antonio Di Somma.

L’assemblea consiliare, a maggioranza, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 dell’Azienda Speciale Ambiente Reale, e il bilancio consolidato per l’esercizio 2020.

Il Consiglio, inoltre, all’unanimità dei presenti ha approvato anche i verbali delle sedute precedenti, e otto pratiche di debiti fuori bilancio, mentre a maggioranza ha ratificato una variazione al bilancio previsionale 2021/2023.

Con riferimento all’approvazione del bilancio dell’Azienda Speciale Ambiente Reale, che in Consiglio ha fatto registrare una presa di posizione da parte dei consiglieri di opposizione riferita ad alcuni aspetti che – a loro dire – non sarebbero chiari, il sindaco Diplomatico precisa che “Gli attacchi strumentali del consigliere Campanile verso il dirigente dell’ufficio tecnico e l’amministratore unico di Ambiente Reale, nonché il tentativo di intimorire la maggioranza finalizzato al rinvio dell’approvazione, è miseramente fallito, in quanto sia il revisore dell’azienda, sia il Collegio dei revisori del Comune, con il loro parere positivo, hanno certificato la piena legittimità e congruità degli atti”. Relativamente al bilancio consolidato, il sindaco Antonio Diplomatico spiega “Sono contento di aver approvato, insieme alla mia maggioranza, il bilancio consolidato 2020 nei termini previsti. Ciò consente di accelerare le procedure assunzionali già previste nel triennio, che sono indispensabili per la nota carenza di personale”.