Boscoreale – A 16 anni in strada con marijuana e hashish: denunciato

Il mese prossimo compirà 16 anni e ieri è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. Dovrà rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale perché non si è arreso ai Carabinieri ma li ha aggrediti per tentare la fuga.

E’ quasi mezzanotte in Via Cirillo, nel comune di Boscoreale.

Il giovane è in strada e quando scorge in lontananza una pattuglia dei carabinieri abbandona due involucri di plastica. I militari vedono tutto e lo raggiungono. Recuperano la busta e trovano al suo interno 14,3 grammi di marijuana e 2 di hashish.

Il 16enne prova a fuggire e per farlo spintona e colpisce i militari. Una volta bloccato è stato gli trovano in tasca 80 euro, ritenuti frutto di attività illecita.

Denunciato, è stato poi riaffidato ai familiari.