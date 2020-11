Black Friday: i consigli per comprare in maniera sicura e risparmiare sempre

Con il Black Friday arrivano anche tantissimi sconti: non a caso, è il periodo perfetto per risparmiare molti soldi e per regalarsi (o regalare a qualcun altro) un dono altrimenti fuori budget. Di contro, bisogna sempre fare attenzione quando arrivano le offerte speciali, perché c’è il rischio di comprare troppo e di spendere più del dovuto, spendendo più di quanto avevamo pensato. Dunque, ci sono alcune regole da seguire e da rispettare per non trasformare un momento così conveniente in un’arma a doppio taglio per il nostro portafogli: vediamone qualcuna.

Decidere in anticipo la lista degli acquisti

Per prima cosa si consiglia di stabilire in anticipo cosa desideriamo acquistare, così da farci un’idea della spesa che affronteremo. Allo stesso tempo, questa tecnica consente di partire da una certezza: quando arriveranno gli sconti non ci faremo sorprendere o ingolosire da quei prodotti che non sono stati inseriti in lista. Inoltre, con un elenco pronto è molto più semplice tenere sotto controllo l’andamento dei prezzi, e non perdersi fra mille offerte che potrebbero confonderci e persino avvilirci.

Documentarsi al meglio sulle promozioni

Una volta fatta la lista, conviene documentarsi al meglio su ogni prodotto inserito. Se ad esempio siamo interessati ad un capo di moda, è bene verificare in anticipo e controllare se i negozi elettronici presentano già degli sconti. In alcuni e-commerce infatti possiamo trovare saldi su grandi marchi di lusso come Max Mara in diversi periodi dell’anno, e non solo durante il Black Friday.Inoltre, serve tenere a mente che l’intera settimana è in genere ricca di promozioni, quindi giocare d’anticipo spesso si rivela una strategia intelligente.

Dare priorità agli acquisti sui siti web sicuri

Internet ha aperto mille porte, ma bisogna fare attenzione ai suoi lati oscuri, dunque agli e-commerce poco attendibili e ai siti truffa. Dalla clonazione della carta di credito (che può avvenire in diversi modi) all’acquisto di falsi, passando per prodotti che non arrivano mai, ci sono diversi rischi che il consumatore corre. In realtà basta affidarsi agli e-shop famosi per avere tutte le certezze del caso. Quali sono gli elementi da controllare? La dicitura HTTPS nell’indirizzo del sito e della pagina di check-out, e la presenza della partita IVA del negozio nel footer.

Decidere in anticipo il budget

Tutti noi vorremmo acquistare il mondo durante il Black Friday, ma non si può fare. Per questo motivo, è opportuno stabilire un budget massimo e deciderlo in base alle proprie possibilità economiche. In questo modo non si rischia di andare oltre le opportunità concesse dalle proprie finanze, e lo si ottimizza. Lo scopo di questi consigli è evitare il classico acquisto d’impulso dettato dalla shopping-mania, che potrebbe poi impedirci di investire in un articolo che ci serve realmente.

I saldi proposti durante la settimana del venerdì nero sanno davvero come fare gola, ma bisogna anche porre molta attenzione per evitare di spendere troppo o incorrere in truffe.