Bcp per l’ambiente- Consegnati i kit per limitare l’uso della plastica. Mauro Ascione (Presidente): “Da sempre impegnati per una economia green. Solidità patrimoniale e di valori da trasmettere alle nuove generazioni”

La Banca di Credito Popolare, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione ai giovani per la salvaguardia dell’ambiente, ha organizzato una manifestazione per le scuole del territorio, con la partecipazione della Regione Campania e del Comune di Torre del Greco. Venerdì 31 gennaio 2020, nell’Auditorium di Palazzo Vallelonga, sono stati consegnati un kit per limitare l’uso della plastica. All’evento hanno partecipato l’Assessore regionale all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali, Lucia Fortini, il Sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba e l’Assessore comunale all’Ambiente Raffaele Arvonio. A fare gli onori di casa, il Presidente BCP Mauro Ascione e il Direttore Generale Felice Delle Femine.

“”L’importanza di questa iniziativa – le parole del Presidente Mauro Ascione – è quella dell’impegno della Banca di Credito Popolare verso una responsabilità sociale. Banche e sostenibilità vanno di pari passo. E’ bello immaginare un’economia green, sulla quale siamo impegnati da sempre. Si parte dagli studenti: un’attenzione ai giovani noi l’abbiamo sempre data. Ne testimoniano anche altre attività come quella dell’educazione finanziaria e al risparmio, con cui abbiamo collaborato con oltre mille giovani su tutto il territorio della regione Campania. Un’impresa di riferimento del territorio qual è la Banca di Credito Popolare credo che abbia nel concetto della responsabilità sociale, un importante obbiettivo. Non solo quindi una solidità patrimoniale della Banca ma soprattutto una solidità di valori che vogliamo trasmettere per il futuro delle nuove generazioni.”

“E’ un percorso che abbiamo avviato già da tempo e che oggi consolidiamo il nostro impegno nel sociale. – la dichiarazione del Direttore Generale Felice Delle Femine – Riteniamo che una banca territoriale come la Bcp debba sempre più rafforzare questo suo impegno verso una prosperità socialmente aperta. Ci piace partire proprio dai giovani nei confronti dei quali abbiamo già un impegno attraverso l’educazione bancaria e finanziaria. Consolidiamo e rafforziamo l’impegno e il rapporto con le nuove generazioni. Giovani generazioni che sono molto più sensibili e oggi , attraverso la consegna di queste borracce, rendiamo tangibile il nostro impegno che riguarda anche la banca con la sua attività interna, sempre più impegnata nella sua sostenibilità, attraverso logiche di non uso della carta, proprio per essere coerenti con questo nostro impegno.”

L’assessore regionale Lucia Fortini: “Un’iniziativa importante perché è un segnale che diamo ai ragazzi. Li ascoltiamo, li stiamo ascoltando. In tanti sono scesi in piazza proprio per dire a noi adulti di stare attenti all’ambiente che dovremo poi lasciare a loro e alle generazioni successive. Credo che quello che può fare la Regione Campania sia dare consapevolezza attraverso una serie di programmi che abbiamo messo in campo: penso a Scuola Viva, Scuola di Comunità, trasporto scolastico gratuito per tanti studenti. Insomma, un’attenzione a loro per far capire che il comportamento di ciascuno influenza poi l’ambiente in cui viviamo.”

Presenti alla consegna i Dirigenti Scolastici dei 5 Istituti Superiori e per le 9 Scuole Secondarie di 1° grado coinvolte, accompagnai da una rappresentanza di alunni. L’iniziativa, che prevede la donazione di oltre 7.500 borracce in alluminio agli studenti torresi, rientra in un più ampio progetto che la BCP sta realizzando.