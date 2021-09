Bagnoli – Denunciato un uomo per atti persecutori ai danni della moglie

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio del controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Enea per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha riferito di essere vittima di comportamenti violenti da parte del marito col quale è in fase di separazione.

L’uomo, un 48enne napoletano, è stato denunciato per atti persecutori.