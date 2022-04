Atalanta- Napoli: 1-3. Vola il Napoli con Insigne, Politano ed Elmas! Ora lo scudetto non è più un sogno!

Il Napoli batte l’Atalanta per 3-1 in un match che potrebbe lanciare gli azzurri verso la conquista del titolo. Partita difficile nelle premesse e sul campo, che peró il Napoli controlla sin dalle prime battute, grazie al vantaggio iniziale di Insigne ed al raddoppio di Politano. Al riposo col doppio vantaggio, gli azzurri soffrono il ritorno dei padroni di casa, che dimezzano lo svantaggio con De Roon, ma un micidiale contropiede firmato Koulibaly- Lozano, consente ad Elmas di siglare la terza rete per il definitivo 3-1. Azzurri primi in attesa del monday-night Milan- Bologna.

TABELLINO

ATALANTA: Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti (63′ Maehele), Hateboer (46′ Miranchuk), De Roon, Freuler (83’Pasalic), Zappacosta, Koopmeiners, Malinovskyi (46′ Boga), Muriel 883′ Cissè). All. Gasperini.

NAPOLI: Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (69′ Fabian Ruiz), Politano (59′ Elmas), Mertens (88′ Malcuit), Insigne (69′ Lozano). All. Spalletti.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 14′ L. Insigne, 37′ M. Politano, 58′ De Roon, 81’+’ E. Elmas

Note: ammoniti Ospina, Lozano, De Roon

Atalanta- Napoli: 1-3 (pt 0-2)