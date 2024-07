Agerola – Droga, arrestati padre e figlio

Giornata di controlli ad Agerola per i carabinieri della locale stazione che nell’ambito del servizio “Continuum Bellum 2” con lo squadrone eliportato cacciatori carabinieri di Calabria hanno arrestato 2 persone.

Si tratta di un uomo di 46 anni e di suo figlio 20enne, sono entrambi incensurati e del posto. I militari hanno perquisito l’abitazione dei 2 e lì hanno rinvenuto e sequestrato 5 buste con all’interno complessivamente 730 grammi di marijuana. La droga era nascosta in un locale attrezzi.

Gli arrestati sono in attesa di giudizio