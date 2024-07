Torre Annunziata – Controlli dei carabinieri nei lidi: sanzionati due titolari

A Torre Annunziata i carabinieroi della locale compagnia sono stati impegnati, insieme al Nil e al Nas di Napoli, in un servizio a largo raggio. Nella lente dei controlli gli stabilimenti balneari.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato il titolare di un lido dove, tra i 13 dipendenti trovati, uno era in nero. L’imprenditore deve rispondere anche di violazioni igienico sanitarie. Sospeso il bar all’interno dell’attività.

Sanzioni amministrative per carenze igienico sanitarie anche il titolare di un altro lido balneare.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni