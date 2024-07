Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 19enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Annamaria Ortese hanno notato un giovane che, con fare guardingo, stava stazionando all’esterno di una palazzina.

Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, il predetto è stato avvicinato da una persona alla quale, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata dall’intercapedine dell’ascensore al quarto piano dello stabile.

Pertanto, gli operatori sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando il prevenuto che è stato trovato in possesso di 60 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio chiaro provento dell’attività delittuosa; ancora, gli agenti hanno controllato il piano dello stabile dove l’uomo era stato notato mentre prelevava qualcosa rinvenendo, all’interno dell’intercapedine posta sulla parte superiore dell’ascensore, 12 involucri di marijuana del peso di 14 grammi circa.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 19enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.