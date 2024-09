Video Report Italia24

Torre del Greco – Bomba d’acqua sulla città, via XX Settembre diventa un fiume in piena [VIDEO]

Il maltempo abbattutosi sulla Campania in queste ore non ha risparmiato Torre del Greco. Una vera e prorpia bomba d’acqua ha colpito la città corallina nella serata di ieri. Sono diventate virali le immagini di via XX Settembre trasformata in un fiume in piena che ha sommerso anche le auto in sosta. Solo tanta paura e per fortuna nessuna persona coinvolta. Sul posto sono giunte alcune squadre di Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la strada. Come annunciato dalla Protezione Civile, su tutta la Campania, dalle 18 di ieri e fino alle 18 di oggi, è in vigore un’allerta meteo di colore giallo.