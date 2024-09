Napoli – Sorpreso a cedere droga, arrestato 23enne

Nello scorso pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Cappella a Pontenuovo all’angolo con vico Santa Chiara, hanno notato un uomo che ha ceduto un involucro ad una persona in cambio di denaro.

Gli operatori, pertanto, sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina, uno di marijuana e di 49,50 euro, suddivisi in banconote di vario taglio chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Per tali motivi l’indagato, identificato per il 23enne venezuelano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.