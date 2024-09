Napoli – Droga, arrestato 32enne

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Capuana, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha consegnato un involucro ad una donna.

Gli operatori, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’idagato che è stato trovato in possesso di quattro involucri di cocaina e 55 euro, evidente provento dell’attività criminosa; l’acquirente, invece, è stata trovata in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 32enne nigeriano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.