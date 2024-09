Napoli – Furto di un cellulare, arrestato 38enne

Nello scorso pomeriggio, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un uomo e una donna che stavano tentando di bloccare un uomo, individuato dai due quale complice dell’autore del furto del cellulare ai danni di un altro uomo.

Gli operatori, raggiunto e bloccato il prevenuto, che intanto cercava di guadagnarsi la via di fuga, hanno di seguito accertato che, mentre stava passeggiando, la vittima era stata avvicinata dal malfattore che, dopo averla spintonata facendola rovinare al suolo, le aveva sottratto il telefono cellulare per poi passarlo ad un complice che era riuscito a far perdere le proprie tracce.

Pertanto, i poliziotti lo hanno identificato per un 38enne algerino con precedenti di polizia, anche specifici, traendolo in arresto per rapina aggravata.