Regione Campania – Sanità e mobilità, riunione con i sindaci della Penisola Sorrentina

Si è svolta oggi a palazzo Santa Lucia una riunione con una delegazione di sindaci della Costiera Sorrentina. Erano presenti il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, di Vico Equense Andrea Buonocore, di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino, di Meta di Sorrento Giuseppe Tito, di Sant’Agnello Piergiorgio Sagrestani e di Massalubrense Lorenzo Balduccelli.

Con il Presidente Vincenzo De Luca, presente il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Gennaro Sosto, è stato fatto il punto sui temi che riguardano la sanità, le dotazioni di personale – in particolare anestesisti – e sullo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola sorrentina. Sul reclutamento del personale, il direttore generale Sosto ha confermato che a breve saranno ultimati i concorsi in atto sia per anestesisti e che per l’area dell’emergenza. I sindaci si sono detti disponibili anche a garantire possibilità di accoglienza per il personale medico.

Nel corso della riunione sono stati affrontati anche i temi che riguardano la viabilità in Costiera sorrentina.