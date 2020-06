Frattamaggiore – Si allontana dall’ospedale in pigiama e cammina a piedi sulla SS7bis, anziano fermato dalla Polizia

Ieri pomeriggio gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, reparto dipendente della Sezione Polizia Stradale di Napoli, sono intervenuti presso lo svincolo di Caivano della SS 7 Bis Variante per una persona appiedata.

I poliziotti hanno fermato un uomo anziano, con indosso un pigiama, che stava camminando tra la corsia di emergenza e quella di marcia ed hanno accertato che era in cura presso l’ospedale di Frattamaggiore che ne aveva già segnalato l’allontanamento.

Gli agenti hanno richiesto l’intervento del 118 per soccorrere la vittima che è stata ricondotta in ospedale.