Napoli – Rapinano due distributori di carburante, fermati due soggetti

Nel corso dei servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo il cosiddetto “Asse Mediano”, nella scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne e un 19enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale; gli stessi sono stati, altresì, denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il 19enne è stato tratto in arresto anche per evasione poiché già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare sull’Asse Mediano in direzione di Arzano, hanno notato un’auto con a bordo due soggetti che, dopo essere entrati in un distributore di carburante, con la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare l’incasso dai dipendenti, per poi riprendere la marcia.

Dopo aver percorso pochi metri, i predetti con le medesime modalità sono entrati all’interno di un altro distributore di carburante e dopo aver rapinato l’incasso si sono allontanati a bordo della vettura in direzione di Giugliano in Campania.

Pertanto, i poliziotti, senza perderne mai le tracce, li hanno raggiunti e bloccati, non senza difficoltà, presso una struttura ricettiva dove i prevenuti si erano fermati, trovandoli in possesso di 260 euro.

Le attività di seguito esperite hanno permesso di rinvenire all’interno dell’autovettura in uso agli stessi, un paio di forbici e la pistola replica, priva del tappo rosso, utilizzata per commettere il reato.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.