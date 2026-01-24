Napoli – In possesso di droga, tenta di sfuggire al controllo: arrestato 37enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Novara, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha parcheggiato il motociclo tentando di allontanarsi a piedi, col chiaro intento di eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento per le strade cittadine, terminato in via Bologna, dove i poliziotti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, anche grazie all’ausilio dei poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 3 involucri di cocaina.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.