Zaffiro, il richiamo del Ventusmarin. L’intreccio tra il fantasy e la scoperto di sé

Zaffiro, il richiamo dei Ventusmarin è il titolo del nuovo romanzo di Alexandra Romano, ragazza di 20 anni attualmente studentessa in Comunicazione presso il Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, appassionata di scrittura fin dall’età di 12 anni.

Una storia fantasy ambientata nella Napoli del 2020 che si intreccia con i rapporti familiari della protagonista, Ginevra, segnata da un rapporto in declino con la madre influenzato dalla mancata presenza del padre.

Un romanzo che pone la sua attenzione su un messaggio importante come il concetto dello “stereotipo”, un velo che ciascuno di noi indossa per poter apparire come esseri perfetti agli occhi del mondo ma che in realtà, l’intera finzione, non ci consente di mostrarci per ciò chi realmente siamo.

Trama del romanzo

E se avessi fatto quel sogno non a caso? Se qualcuno stesse cercando di comunicarmi qualcosa? Se ciò che

vedo ha un riscontro reale?

Queste sono le domande che Ginevra si pone, sin da bambina, senza riuscirsi a dare una

risposta, ogni volta che trasmigra verso un luogo atipico. Un continente dove è forte

l’eco di voci provenienti dal mare, dove la spiaggia è ricoperta di cristalli di ghiaccio ed è

assente ogni traccia della specie umana. Eppure, tutto questo ha un collegamento con la

realtà, ma come spiegarlo a degli specialisti che si attengono esclusivamente alle leggi

della Scienza?

Proprio mentre Ginevra comincia ad essere perseguitata da un uomo oscuro, senza

volto, l’incontro apparentemente casuale con un ragazzo diventa una coincidenza

frequente nei momenti più incredibili. L’improvvisa scoperta del padre sarà la sola punta

di un iceberg che cela un altro groviglio di misteri, o forse… l’ipotetica chiave di lettura

del suo segreto.