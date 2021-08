Wisla Cracovia – Napoli 1-2, Spalletti: “Prova positiva, abbiamo dato continuità alla preparazione”

“Si sono viste buone cose in particolare mi è piaciuta la reazione quando siamo passati in svantaggio. Tra l’altro abbiamo giocato in uno stadio pieno di pubblico e di entusiasmo che ci ha fatto rivivere il clima di trasferta. Non era facile risalire”