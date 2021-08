Fonte e foto napoli.it

Wisla Cracovia – Napoli 1-2, altro successo azzurro nel secondo test internazionale

Napoli: Ospina (88′ Idasiak), Malcuit (70′ Costa), Rrahmani, Koulibaly (70′ Manolas), Mario Rui (70′ Zanoli), Lobotka, Elmas, Machach, Zedadka, Zielinski (7′ D’Agostino), Politano (70′ Gaetano). All.Luciano Spalletti Wisla Cracovia: Bieganski, Gruzszkowski (60′ Duda), Szota, Frydrych, Hanousek (60′ Wachowiak), El Mahdioui, Kuvelic, Yeboah (60′ Starzynski, Skvarka (60′ Zukow), Mlynski (46′ Hugi), Brown Forbes (Kliment). All.Guca Arbitro: Zlotek di Gorzyce

Marcatori: 6′ Brown Forbes, 69 ‘ M. Politano, 85’ Z. Machach

Note: ammoniti Mario Rui, Koulibaly, Manolas

Cracovia – Dopo il successo all’Allianz col Bayern Monaco, il Napoli vince anche a Cracovia con il Wisla per 2-1. Un successo che assume connotati di riguardo se si considerano le assenze tra gli azzurri e i carichi di lavoro dopo la prima intensa fase di preparazione. Il pregio del Napoli è quello di aver saputo reagire ad un gol preso a freddo e di aver reindirizzato la gara nonostante le condizioni non certo favorevoli e le difficoltà ambientali. Un’altra prova convincente della incipiente squadra di Spalletti che dimostra autorevolezza e padronanza di idee, oltre che notevole tenacia. La tecnica emerge tutta, poi, nelle due reti azzurre. Politano dopo l’ora di gioco, salta mezza difesa ed infila con un sinistro radente. E nel finale ancora un gioiello di Machach che bissa la prodezza dell’Allianz Arena di 4 giorni fa. Il Napoli gira e concede il bis nelle due amichevoli di spessore internazionale. Adesso arriva il ritiro di Castel di Sangro per un agosto che porterà poi tra poco più di 2 settimane all’esordio in campionato.

– PRIMO TEMPO –

6′ – gol del Wisla con Brown che ruba una palla vagante in area azzurra e infila la rete: 1-0

10′ – spunto e cross di Zielinski per l’ingresso in area di Politano che viene anticipato

11′ – Zielinski ancora tenta la penetrazione centrale ma viene fermato dopo aver saltato 2 difensori

16′ – cross teso di Mario Rui che arriva fino sul fondo, salva in spaccata un difensore sul primo palo

26′ – punizione di Zielinski, alta

29′ – calcio di rigore per il Napoli: fallo in area su Elmas che salta due avversari e viene steso

30′ – tira Politano il rigore e Bieganski respinge

34′ – diagonale di Elmas, fuori di poco

35′ – destro di Zedadka dai 20 metri, alto

38′ – gran progressione di Machach che in volata serve Zedadka: esterno destro in area, ci arriva il portiere che salva in uscita

– SECONDO TEMPO –

46′ – entra Hugi per Mlynski

50′ – bella apertura di Machach per Mario Rui, cross teso per Zedadka che viene anticipato da un difensore

53′ – punizione di Mario Rui, fuori

55′ – ammonito Mario Rui

57′ – annullato gol al Wisla per fuorigioco di Szota

59′ – punizione di Yeboah, Ospina respinge bene

60′ – 5 sostituzioni per il Wisla: entrano Duda, Wachowiak, Kliment, Zukow e Starzynski rispettivamente per Gruszowski, Hanousek, Brown, Skvarka e Yeboah

63′ – penetrazione di Hugi che sfiora il palo

65′ – ammonito Koulibaly

69′ – gooooool Politano

69 ‘ – travolgente penetrazione di Politano che semina tre avversari e infila di sinistro, gran gol: 1-1

70′ – entra Gaetano per Politano

70′ – entra Zanoli per Mario Rui

70′ – entra Costa per Malcuit

70′ – entra Manolas per Koulibaly

70′ – entra D’Agostino per Zielinski

76′ – destro di Duda, respinge Ospina

82′ – ammonito Manolas

85′ – gooooool Machach!