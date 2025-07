Wimbledon- Sinner nella storia: batte Alcaraz e si aggiudica il quarto slam

Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz 4-6 6-4 6-4 6-4 e si aggiudica il suo quarto slam, primo Wimbledon, vendicando la sconfitta di un mese fa al Roland Garros di Parigi, dove a trionfare fu lo spagnolo per 3-2. Primo italiano in assoluto a vincere Wimbledon, ora a Jannik Sinner manca solo il titolo sulla terra rossa di Parigi per completare il grande slam.

Foto e Grafica della Foto credit FITP