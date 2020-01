Whirlpool, Rostan (LeU): “Proposta chiusura inaccettabile, no a speculazioni politiche”

“Le dichiarazioni inaccettabili del management della Whirlpool, che ha comunicato la chiusura al 31 di ottobre dello stabilimento di Napoli, sono un atto di arroganza e irresponsabilità che deve necessariamente essere rispedito al mittente. Chiediamo al governo di proseguire nella ricerca di una soluzione che possa salvaguardare un insediamento industriale di straordinaria importanza e di valore per Napoli e per tutto il Mezzogiorno. La battaglia non finisce qui. Faccio appello a tutte le forze politiche affinchè non utilizzino questo dramma del lavoro per speculazione politica. L’Italia tutta deve unirsi intorno ai lavoratori che lottano per difendere il loro posto, la dignità e le loro famiglie”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, Michela Rostan.