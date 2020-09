Voto Svizzera su libera circolazione con l’Ue, Di Maio: “Una buona notizia per Italia ed Europa”

Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “L'”iniziativa popolare per la limitazione” – ovvero per la modifica della Costituzione svizzera con l’obiettivo di limitare la libera circolazione delle persone prevista dagli accordi con la UE è stata respinta in Svizzera da oltre il 61% dei votanti. Si tratta del chiarissimo risultato di un esercizio di democrazia diretta e di una buona notizia per l’Italia e per l’Europa. Il voto di domenica salvaguarda anche i diritti di centinaia di migliaia di lavoratori italiani in Svizzera. Esso ha confermato la fiducia del popolo svizzero in una stretta relazione con l’Europa, rafforzata in questi mesi dalla comune lotta contro il Covid, e nel valore del lavoro di tanti cittadini italiani ed europei immigrati nella Confederazione. Un grazie particolare, oltre che al popolo svizzero, alla Presidente Sommaruga, oggi in visita in Italia, e al Consigliere federale agli affari esteri Cassis, per aver sostenuto le ragioni del risultato. Ho anche grande fiducia che esso aprirà la strada ad un più celere negoziato per accordi ancora più avanzati tra Svizzera e UE, che vadano nell’interesse degli Svizzeri, degli Italiani e di tutti gli Europei.”