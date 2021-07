Vomero – Furto di un cellulare, identificato 41enne

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Vomero hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa lo scorso 25 giugno dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di U.Z., 41enne napoletano, in quanto gravemente indiziato di furto con strappo.

II provvedimento cautelare è frutto dell’attività investigativa svolta dai poliziotti a seguito dello scippo di un cellulare avvenuto lo scorso mese di marzo in via Orsi ai danni di un uomo intento a parlare al telefono.

Gli agenti, grazie alla denuncia sporta dalla vittima e alle immagini del sistema di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato che è stato rintracciato presso la sua abitazione.