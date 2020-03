Vomenro- Controlli CODIV-19, arrestato 31enne per droga e rinvenuto scooter rubato

Ieri sera gli agenti del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sorpreso in via Tino da Camaino due giovani a bordo di uno scooter ai quali hanno intimato l’alt.

Il conducente, alla vista della pattuglia, ha lanciato un coltello a terra ed ha accelerato la marcia fino a quando, dopo un inseguimento, il motociclo è stato bloccato in via San Mandato ma i due ragazzi si sono dati alla fuga.

I poliziotti hanno recuperato il coltello ed accertato che lo scooter era stato rubato nel novembre scorso.

La scorsa notte, inoltre, gli agenti hanno notato un uomo in via Giuseppe Bonito e lo hanno fermato trovandolo in possesso di 9 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi e la somma di 120 euro.

Valentino Bozzon, 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato ai sensi dell’art.650 c.p. per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.