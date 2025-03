Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Volo da Madrid a Caracas, passeggero in preda al panico tenta di aprire la porta dell’uscita dell’aereo

Venerdì 28 febbraio 2025, il panico ha preso il sopravvento su un volo da Madrid a Caracas, in Venezuela. Secondo il video girato all’interno dell’aereo e diffuso sui social media, un passeggero ha tentato di aprire l’uscita di emergenza, diffondendo il terrore in tutta la cabina. Un assistente di volo si è rotto una gamba nel tentativo di fermare il passeggero in preda al panico. L’incidente è avvenuto circa a metà volo, quando il passeggero irrequieto ha iniziato a “infastidire la persona seduta accanto, urlando e colpendola mentre dormiva”, ha affermato il portavoce della compagnia aerea. L’equipaggio è intervenuto e ha spostato il passeggero su un altro sedile. Tuttavia, questo è stato solo l’inizio del caos. Poco dopo, il passeggero si è avvicinato all’uscita di emergenza e ha cercato di aprirla, scatenando il panico tra gli altri passeggeri. Il video, diventato virale, mostra i membri dell’equipaggio che cercano di trattenere l’aggressore nel suo sconsiderato tentativo di aprire la porta, mentre gli altri passeggeri guardano sotto shock. Alla fine l’equipaggio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è riuscito a immobilizzare il passeggero, gettandolo a terra e legandogli le mani.