Volla – Spaccio, in manette 23enne

Carabinieri della stazione di Volla hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne del posto. Il giovane è stato fermato durante un posto di controllo e trovato in possesso di 1 dose di hashish e una di marijuana. Nella sua abitazione, dove i militari hanno esteso la perquisizione, rinvenuti altri 27 grammi di circa di “erba”, 14 stecchette di hashish e un bilancino di precisione. Il ragazzo è finito in manette ed è ora in attesa di giudizio.