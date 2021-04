Volla -Potenziata la rete idrica in via Casa dell’Acqua e via Bolla

Prosegue la sinergia tra GORI e Amministrazione Comunale per il potenziamento delle infrastrutture presenti sul territorio. Sono in fase di completamento, infatti, gli interventi di sostituzione della rete idrica in via Casa dell’Acqua (prima e seconda traversa), nell’ambito dei quali GORI ha proceduto anche a normalizzare il servizio di distribuzione per oltre sessanta famiglie residenti in quell’area, risolvendo definitivamente le criticità legate a mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione. L’Azienda ha provveduto, inoltre, al potenziamento della rete idrica in via Bolla, per un totale complessivo di 800 metri di nuova condotta a servizio del territorio comunale.

“Grazie a quest’intervento, e alla positiva interlocuzione portata avanti con l’Amministrazione Comunale, stiamo regolarizzando la posizione di tantissimi utenti che vivono in questa zona. La posa delle nuove condotte idriche ha consentito la normalizzazione degli impianti di utenza e l’adeguamento e ottimizzazione dei livelli di servizio” sottolinea l’Amministratore Delegato di GORI, Giovanni Paolo Marati. L’Azienda, infine, si occuperà anche del rifacimento del manto stradale in tutte le strade oggetto di intervento, al fine di garantire il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

“Un passo importante e un intervento molto atteso, realizzato grazie alla sinergia con GORI che sta rispondendo con tempestività alle esigenze di questo territorio – dichiara il Sindaco, Pasquale Di Marzo – Il nostro obiettivo, infatti, è procedere con il potenziamento delle infrastrutture idriche e riqualificare la rete fognaria in via Montanino, via Monteoliveto, via Beato Vincenzo Romano e via Lufrano”.