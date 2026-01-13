Volla – Mancanze d’acqua per guasto sull’intero territorio comunale [I DETTAGLI]
GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di VOLLA:
INTERO TERRITORIO COMUNALE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:00 di martedì 13 gennaio 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
