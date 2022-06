Volla – Falliscono il furto di un’auto, fermati un 21enne e un 29enne

I carabinieri non hanno potuto “salvare” il lunotto posteriore di quell’auto parcheggiata in Via Aldo Moro. Hanno però evitato che quel veicolo fosse portato via. Grazie agli svariati servizi predisposti sul territorio, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato I e V. A , 21 e 29 anni, entrambi di origini casertane.

Avevano appena spaccato il vetro posteriore di una fiat punto parcheggiata sotto l’abitazione del proprietario e quando hanno avvistato la pattuglia sono fuggiti. Sulla loro auto hanno percorso diversi chilometri, fino a quando i militari hanno sbarrato loro la strada in via nuova delle brecce, oltre il confine di Volla, già nel capoluogo campano.

Sono finiti in manette per tentato furto e trovati in possesso di attrezzi per lo scasso. Sono ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.