Volla – Due persone arrestate nel parcheggio del centro commerciale, un’altra denunciata per contrabbando

Servizi a largo raggio per i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco. I carabinieri della stazione di Volla hanno denunciato per contrabbando tle è un cinquantenne di marano di Napoli già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione in via Lufrano, i militari hanno rinvenuto oltre 10 chili di sigarette prive dei sigilli dei monopoli distato. Il Materiale è stato sequestrato.

Sempre a Volla, i Carabinieri hanno arrestato per furto aggravato un 64enne dei quartieri spagnoli già noto alle ffoo e un 36enne anche lui già noto.

I Carabinieri li hanno notati nel centro commerciale di viale Michelangelo. Uno fingeva di aiutare il proprietario di un’auto a sostituire lo pneumatico forato mentre l’altro rubava il borsello che era all’interno del veicolo. Peccato per loro che i Carabinieri avevano visto tutta la scena. Li hanno bloccati e arrestati.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. I 2 arrestati sono in attesa di giudizio.