Volla – Cocaina in una bomboletta spray, 50enne arrestato dai Carabinieri

R. F., 50enne di Ponticelli, è stato sorpreso dai Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente. 20 euro il prezzo dello scambio.

E’ accaduto in Via Lufrano, nel comune di Volla. Pusher e acquirente sono stati bloccati e identificati. Per il secondo scatterà una segnalazione al Prefetto.

I militari hanno perquisito anche l’autovettura di F., quella dalla quale aveva ceduto l’involucro, e in una bomboletta di vernice spray, modificata ad arte, trovato altre 50 dosi di cocaina. Che a questo prezzo avrebbero garantito circa mille euro di introiti. In casa anche denaro contante, 465 euro in banconote di piccolo taglio. Il 50enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Risponderà di spaccio di stupefacente.