Volla – Agli arresti domiciliari esce con la sua auto e rapina una donna, arrestato 32enne

I Carabinieri della stazione di Volla hanno arrestato per rapina L. G., 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo ha notato una ragazza che passeggiava in via Palazziello. Le ha strappato la borsa a tracolla con all’interno il cellulare e il portafogli. La vittima è caduta e il 32enne – a bordo della sua auto – è fuggito. Immediate le indagini dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti, sentito la vittima e alcuni testimoni. I militari sono riusciti a risalire all’auto utilizzata dal rapinatore. L’uomo autore del delitto era il proprietario dell’auto, i carabinieri lo conoscevano bene. Scattata la perquisizione a casa di G. – tra l’altro già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari – i militari dell’arma hanno rinvenuto la refurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria e arrestato il 32enne.

L’arrestato è stato condotto al carcere in attesa di giudizio.