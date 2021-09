Viterbese – Turris: 3-1. Corallini eliminati dalla Coppa Italia

Si conclude il cammino della Turris in Coppa Italia. Corallini quasi mai in partita in quel di Viterbo. Un primo tempo senza storia. I padroni di casa macinano gioco e creano moltissime occasioni, la Turris invece non riesce mai ad essere pericolosa. Nella seconda frazione di gioco gli uomini di Caneo ci hanno provato con orgoglio, infatti dopo 30 secondi subito hanno accorciato le distanze, ma la Viterbese, nonostante si trovasse addirittura in inferiorità numerica, è riuscita a chiudere la gara sul 3 – 1.

Primo tempo

Al 13′ primo squillo della Viterbese con Foglia, che da una punizione dai 20 metri mette in difficoltà Abagnale che manda in angolo.

Al 27′ Viterbese vicinissima al vantaggio. Tacco di Simonelli che salta il pressing e manda Ricchi in porta, ma il calciatore dei padroni di casa calcia alto.

Al 32′ vantaggio Viterbese. Alberico recupera palla al limite dell’area di rigore, serve Simonello, che deve poi solo appoggiare in rete.

Al 34′ subito raddoppio Viterbese con un autogol di Longo, che dagli sviluppi di un corner devia il pallone di testa spiazzando un incolpevole Abagnale.

Al 38′ Capanni si divora il gol del 3 a 0 per due volte. La prima volta si è trovato in area di rigore, ma ha calciato il pallone sull’esterno della rete. La seconda volta calcia dal limite dell’area ma colpisce il palo.

Al 39′ ancora un’occasione per la Viterbese. Ricchi riceve in area di rigore da Capanni, ma Abagnale riesce a salvare con una bella parata.

Al 40′ gol annullato alla Turris. Sartori colpisce il palo con un bel tiro dopo aver recuperato un pallone in uscita, poi Longo ribadisce in rete ma si trovava in posizione di offside.

Al 44′ altra occasione per la Viterbese con Capanni che dal limite dell’area calcia, ma manda alto il pallone.

Secondo tempo

Al 45′ subito gol della Turris. Bellissima azione dei corallini con Sartori che ha messo un bel cross al centro per Finardi, che al primo pallone toccato della sua gara realizza.

Al 62′ Viterbese in 10. Doppia ammonizione per D’Ambrosio.

Al 75′ occasionissima per chiudere la gara sui piedi di Capanni che si trova uno contro uno con Abagnale, può fare ciò che vuole ma si fa ipnotizzare dal portiere che manda in angolo.

Al 76′ dagli sviluppi di un corner Murillo chiude il match.

Finisce dunque il cammino della Turris in Coppa Italia. I corallini domenica saranno impegnati nell’importante match di campionato, in casa, contro il Picerno.

VITERBESE (3-4-2-1): Bisogno; D’Ambrosio, Martinelli, Junior; Fracassini, Calcagni, Foglia (14′ st Megelaitis), Ricchi (27′ st Urso); Simonelli (26′ st Murilo), Alberico (17′ st Marenco); Capanni. A disposizione: Daga, Volpicelli, Adopo, Errico, D’Uffizi, Pavlev, Zanon, Tassi. All. Dal Canto.

TURRIS (3-4-3): Abagnale; Zanoni (1′ st Esempio), Di Nunzio, Loreto; Iglio (1′ st Manzi), Bordo, Palmucci (1′ st Finardi), Giofré (24′ st Santaniello); Leonetti, Longo, Sartore (40′ st D’Oriano). A disposizione: Perina, Colantuono, Lorenzini, Tascone, Pavone. All. Caneo.

ARBITRO: Iacobbellis di Pisa.

RETI: pt 30′ Simonelli, 32′ Longo (autorete); st 2′ Finardi, 30′ Murilo.

NOTE: ammoniti Leonetti, D’Ambrosio, Ricchi, Simonelli, Capanni, Esempio. Espulso D’Ambrosio al 16′ st per somma di ammonizioni.