Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Virus uccide tre passeggeri su una nave da crociera nell’Oceano Atlantico

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tre passeggeri di una nave da crociera nell’Oceano Atlantico sono morti a seguito di una sospetta epidemia di hantavirus. L’epidemia è stata segnalata a bordo della nave da crociera polare MV Hondius, in viaggio tra l’Argentina e Capo Verde . L’OMS ha dichiarato che è stato confermato almeno un caso di hantavirus, con un paziente ricoverato in terapia intensiva in un ospedale sudafricano. Due delle persone decedute erano una coppia olandese. Cos’è l’hantavirus, il raro virus sospettato di aver causato l’epidemia sulla nave da crociera? Gli orthohantavirus, più comunemente noti come hantavirus, sono un gruppo di virus che si trovano principalmente nei roditori, ma che possono infettare anche l’uomo. Secondo il professor Adam Taylor dell’Università di Lancaster, esistono almeno 38 specie riconosciute di hantavirus a livello globale, 24 delle quali causano malattie nell’uomo . I roditori come topi, ratti e arvicole sono i serbatoi naturali di questi virus. Il dottor Yomani Sarathkumara, ricercatore post-dottorato presso l’Università del Queensland, ha affermato che le infezioni da hantavirus sono “davvero rare negli esseri umani” e vengono spesso diagnosticate erroneamente nei paesi tropicali come altre infezioni, come la leptospirosi, che si trasmette anche attraverso gli animali. Gli hantavirus si trasmettono all’uomo tramite inalazione o contatto con feci, urina e saliva di roditori infetti, oppure, più raramente, tramite morsi e graffi di animali contaminati. “Le comunità agricole di tutto il mondo sono a maggior rischio”, ha affermato Sarathkumara, “a causa della maggiore probabilità di esposizione a roditori infetti”.Il professore associato Vinod Balasubramaniam, virologo molecolare presso la Monash University Malaysia, ha affermato che gli hantavirus sono “tipicamente causati da un’esposizione ambientale legata ai roditori” e “di solito non si diffondono facilmente da persona a persona come accade per l’influenza o il Covid-19”. Esistono due principali linee evolutive di hantavirus: gli hantavirus del Vecchio Mondo e gli hantavirus del Nuovo Mondo. Gli hantavirus del Vecchio Mondo si trovano in Europa e in Asia; tra questi figurano l’hantavirus puumala, l’hantaan e il virus di Seoul. Nell’uomo, causano tipicamente la febbre emorragica con sindrome renale (HFRS), che colpisce i reni. I sintomi possono includere forti mal di testa, dolori alla schiena e all’addome, febbre e potenziali danni renali. I nuovi hantavirus del mondo si trovano nelle Americhe e di solito causano la sindrome polmonare da hantavirus. Il tipo più comune in Sud America è il virus delle Ande, che si diffonde principalmente attraverso il ratto pigmeo del riso dalla coda lunga. “Gli hantavirus del Nuovo Mondo causano una sindrome polmonare a rapida progressione e insufficienza respiratoria”, ha affermato Balasubramaniam. Nelle fasi iniziali, l’infezione può provocare sintomi simil-influenzali come febbre, affaticamento e dolori muscolari, il che rende “davvero difficile una diagnosi precoce”, ha aggiunto. Nel marzo 2025, Betsy Arakawa , moglie dell’attore Gene Hackman, è stata trovata morta nella loro casa di Santa Fe a causa della sindrome polmonare da hantavirus, prima della morte del marito, affetto da Alzheimer, avvenuta in assenza delle sue cure. Secondo Balasubramaniam, gli hantavirus possono avere lunghi periodi di incubazione, da una a otto settimane. Secondo Taylor: “Un numero limitato di studi ha documentato la trasmissione da uomo a uomo del ceppo andino in Sud America, ma una revisione sistematica della ricerca non ha trovato prove sufficienti di trasmissione interumana.” L’OMS ha dichiarato che è in corso un’indagine sul sospetto focolaio di hantavirus a bordo della MV Hondius. Sebbene non si conoscano ancora con esattezza le cause, Balasubramaniam ha affermato: “Esistono un paio di ipotesi biologicamente plausibili”.Il primo problema riguarda la possibilità di contaminazione da roditori all’interno della nave stessa: “se roditori infetti avessero avuto accesso alle aree di stoccaggio, alle cabine e ad altri spazi chiusi”.Il secondo motivo è che, a causa dei lunghi periodi di incubazione degli hantavirus, l’epidemia “potrebbe non aver avuto origine necessariamente dalla nave stessa”, ha affermato Balasubramaniam. “I passeggeri o i membri dell’equipaggio potrebbero teoricamente essere stati esposti durante le attività a terra”. La terza possibilità, ma la meno probabile, è la trasmissione da persona a persona. “Teoricamente è plausibile, ma è altamente improbabile”, ha affermato Balasubramaniam. “Il rischio principale è quello di maneggiare materiale contaminato da roditori… in spazi chiusi o scarsamente ventilati”, ha affermato. “Il rischio non deriva solitamente dal semplice fatto di condividere lo stesso spazio con una persona infetta.” Si stima che il tasso di mortalità della HFRS, causata dagli hantavirus del vecchio mondo, sia compreso tra l’1% e il 15% . “Gli hantavirus del Nuovo Mondo… causano sintomi molto più gravi e le probabilità di mortalità sono molto, molto più elevate”, ha affermato Balasubramaniam. La sindrome polmonare da hantavirus ha un tasso di mortalità di circa il 40% nelle Americhe. “Non disponiamo di un farmaco antivirale definitivo che funzioni davvero bene”, ha affermato Balasubramaniam. Le infezioni vengono generalmente trattate con terapie di supporto, il che rende importante una diagnosi precoce, ha aggiunto. Tuttavia, sono in corso ricerche su antivirali ad ampio spettro per un possibile utilizzo come trattamento precoce. Nel caso della sindrome polmonare da hantavirus, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la terapia di supporto comprende ossigenoterapia, gestione dei fluidi, supporto della pressione sanguigna e ventilazione.