Virtus Francavilla – Turris: 3-1. Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Fabiano

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Turris, che cade in casa della Virtus Francavilla.

Primo tempo

Al 24′ la Turris si fa vedere in avanti con Pandolfi, che raccoglie un cross di Romano, ma di testa spara alto.

Al 33′ ci prova la Virus Francavilla con Ciccone che a pochi passi dalla porta calcia, ma la palla viene spedita in angolo da Abagnale.

Al 42′ padroni di casa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Vazquez.

Al 44′ raddoppio della Virtus Francavilla con Ciccone che dal limite dell’area calcia a giro e mette il pallone alle spalle di Abagnale.

Al 45′ grande occasione per la Turris con Pandolfi che colpisce il palo.

Secondo tempo

Al 62′ accorciano le distanze i corallini con la rete di Longo, che raccoglie di testa un cross dal fondo di Rainone.

Al 65′ recupera palla Persano nella trequarti dei padroni di casa, arriva ai 20 metri e calcia, pallone fuori.

Al 79′ occasionissima per la Virtus Francavilla con Vazquez che colpisce dal limite dell’area e colpisce l’incrocio dei pali.

Al 85′ i padroni di casa calano il tris con Zenuni che si trova a tu per tu con Abagnale e con un pallonetto lo batte.

Al 91′ Longo ha sul destro il pallone per riaprire la gara, ma si fa ipnotizzare da Costa.

Finisce 3 – 1 il match tra Virtus Francavilla e Turris. I corallini si trovano per la prima volta in stagione con 2 sconfitte consecutive. Nel turno infrasettimanale, gli uomini di mister Fabiano, avranno l’opportunità di rifarsi in quel di Viterbo.