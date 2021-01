Virtus Francavilla – Turris: 3-1. Le parole di Colantonio: “Dobbiamo essere bravi a mantenere la calma e l’umiltà giusta per raggiungere gli obiettivi”

Dopo la sconfitta in terra pugliese, il patron corallino Colantonio, si esprime così in merito alla gara: “dopo il gol di Longo ci abbiamo creduto, ma purtroppo ci siamo sbilanciati. Di solito, quando una squadra si sbilancia, o riesce a realizzare il 2-2 o subisce il 3-1 come nel nostro caso. Chiaramente non è stata la nostra miglior partita, complimenti agli avversari, dobbiamo ritrovare la nostra umiltà”.

Poi aggiunge: “è una questione di mentalità, oggi sicuramente anche gli avversari ci conoscono, prima no, quindi potevamo fare un certo gioco. Dobbiamo essere bravi a mantenere la calma e l’umiltà giusta per cercare di raggiungere gli obiettivi”.

E sulle condizioni di Pandolfi afferma: “speriamo stia bene, non è l’unico che è uscito dal campo arrabbiato”.

Infine, in chiave mercato aggiunge: “non ci sarà alcun colpo di coda in questo calciomercato”.