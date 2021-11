Virtus Francavilla – Turris: 1-2. Santaniello e Pavone regalano la quarta vittoria consecutiva alla Turris

Grande prova di carattere della Turris su un campo difficile. Una vittoria avvenuta in rimonta dopo un primo tempo bloccato. Nel secondo tempo gli uomini di Caneo si trovano in svantaggio, ma grazie al carattere della squadra arriva la quarta vittoria consecutiva.

Primo tempo

Al 18′ occasione Virtus Francavilla. Ekuban approfitta di un’incomprensione tra Perina e Lorenzini, si trova a tu per tu con l’estremo difensore Corallino ma si lascia ipnotizzare.

Al 22′ Santaniello ha una buona occasione grazie al recupero del pallone a centrocampo da parte di Tascone che poi subito verticalizza, ma il numero 9 della Turris, dopo un buon controllo calcia alto.

Al 29′ buona azione personale di Santaniello che da posizione defilata calcia sul primo palo, ma Nobile respinge.

Al 30′ Virtus Francavilla vicinissima al vantaggio con Maiorino, che calcia a botta sicura dall’interno dell’area di rigore, Perina si fa trovare pronto.

Al 32′ ci prova Leonetti dai 20 metri, ma Nobile neutralizza.

Secondo tempo

Al 48′ rigore Virtus Francavilla.

Al 49′ Maiorino porta in vantaggio la Virtus Francavilla dal dischetto.

Al 62′ pareggio della Turris. Grandissima azione da parte dei Corallini. Tascone serve un pallone perfetto con un scavetto a Varutti che in area di rigore controlla, la mette al centro e Santaniello appoggia in rete.

Al 70′ vicina alla rimonta la Turris con Leonetti, che riceve in area di rigore e calcia al volo, il pallone sfiora la traversa.

All’83’ Turris in vantaggio. Cambio di campo di Giannone per Varutti che la mette al centro, nessuno spazza e Pavone realizza.

Il tabellino:

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda. Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano (28’st Franco), Prezioso (28’st Tulissi), Ingrosso (42’st Enyan); Maiorino (42’st Ventola), Ekuban (17’st Perez). All. Sportillo (Taurino squalificato). A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Carella, Mastropietro, Gianfreda, Delvino.

TURRIS (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Zanoni (26’st Loreto); Finardi, Tascone, Franco, Varutti (41’st Giofré); Giannone (38’st Bordo), Santaniello (26’st Pavone), Leonetti (41’st Di Nunzio). All: Caneo. A disp: Abagnale, Colantuono, Giofré, Sartore, Palmucci, Iglio, D’Oriano.

ARBITRO: Angelucci di Foligno.

RETI: 4’st Maiorino r, 16’st Santaniello, 37’st Pavone.

NOTE: ammoniti Miceli, Prezioso, Ingrosso, Pierno, Franco.