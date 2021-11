Virtus Francavilla – Turris: 1-2. Le parole di Caneo: “Pensiamo a fare i 12 punti per la salvezza, poi vedremo cosa succede.”

Dopo la grande vittoria in quel di Francavilla, ai microfoni c’è mister Bruno Caneo.

“Lavoriamo bene sulle fasce, in questo momento soprattutto a sinistra, perché dall’altra parte siamo senza Nunziante e Ghislandi”.

Su ciò che la squadra ha pensato al momento del pari: “Non mi sono abbassato, i principi di gioco sono rimasti sempre quelli, quindi sono contento”.

Sulla vittoria ottenuta su un campo ancora non violato: “Non è un campo facile, è una squadra importante, con calciatori importanti. Sono convinto che si toglieranno tante soddisfazioni”.

Sulla bravura della squadra a non scomporsi dopo lo svantaggio: “Abbiamo raggiunto una maturità tale da gestire le vicende durante la partita. Non ci siamo scomposti perché abbiamo un’idea di gioco ben precisa”.

Su dove può arrivare questa squadra: “Dobbiamo crederci, dobbiamo innanzitutto fare i 12 punti necessari per salvarci, poi vedremo cosa succede. Non è detto che non si possa pensare ad altro”.