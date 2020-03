Violenza donne, Rostan (IV): “Parità di genere va praticata non solo teorizzata”

Le iniziative per rafforzare la parità tra i sessi e per i diritti delle donne, per favorire l’accesso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro, hanno bisogno di investimenti e di impegni economici. Come finanziaria è la necessità di adottare strumenti di welfare per sostenere economicamente le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza. C’è da lavorare sulla prevenzione, con l’educazione, con la scuola, con lo scardinamento degli stereotipi e con la costruzione di una parità vera, di contenuti e obiettivi. Solo così potremo davvero arginare la deriva di violenza che vede ogni anno migliaia di donne vittime dei loro compagni, mariti, conviventi”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, Michela Rostan, nel corso del dibattito in Aula per l’approvazione della mozione Boldrini, Ascari, Boschi e altri per l’adozione di misure di contrasto alla violenza sulle donne.

“Una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare le violenze subite nello stesso ambito familiare – ha proseguito la deputata di Italia Viva – sono proprio le difficoltà economiche; spesso il partner detiene il potere economico e il controllo completo sulle finanze e molte donne, se denunciano il partner violento e lasciano la relazione, possono non avere più una casa, con la paura che le difficoltà economiche possano incidere anche nel rapporto con i figli. Si chiama violenza economica. La sua definizione condivisa è che essa si riferisce ad atti di controllo e monitoraggio del comportamento di una donna in termini di uso e distribuzione del denaro, con la costante minaccia di negare risorse economiche”.

“ La nostra mozione – conclude Rostan – impegna il governo a interventi precisi e mirati. La parità di genere non è un obiettivo delle donne. È un obiettivo di giustizia sociale e di equilibrio a cui tende, dentro una comunità, chiunque capisca che i diritti di tutti sono i mattoni della civiltà. Una società paritaria è una società veramente civile”.