Villaricca – Sequestrata pistola portachiavi, 50enne in manette

Nel bilancio dei sequestri dei Carabinieri figurano armi d’ogni genere. Dalla penna calibro 22 all’arma giocattolo modificata per sparare veri proiettili, dal mitragliatore Skorpion fino al Kalashnikov o all’Uzi. Un campionario enorme di strumenti di morte che si arricchisce ogni giorno con l’attività instancabile dei militari del Comando Provinciale di Napoli.

Nella lista spazio anche alle new entry, in questo caso ad un’arma finora inedita: la pistola portachiavi.

Un piccolo dispositivo calibro 7.65, tascabile, con un comodo anellino per portarlo insieme alle chiavi di casa.

Abbinate due cartucce, pronte ad essere esplose premendo i bottoni posizionati sul dorso.

Il portachiavi era sul comodino di un incensurato di Giugliano in Campania. E’ finito in manette per detenzione di armi clandestine.

Nella sua abitazione di Villaricca, i carabinieri della sezione operativa di Giugliano hanno trovato anche altro. 4 fucili da caccia, una pistola Walther e 57 cartucce di vario calibro.

L’uomo, 50 anni compiuti il mese scorso, è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.