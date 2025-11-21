Fonte Ansa

Vietnam – Alluvione record, oltre 50 tra morti e dispersi

E’ salito a 52 vittime, tra morti e dispersi, il bilancio di un’alluvione che ha colpito il Vietnam centrale a seguito di forti piogge tra il 16 e il 20 novembre. Si stimano danni per oltre 100 milioni di dollari. Le province più colpite sono Dak Lak, sulle alture centrali, con 16 vittime, e Khanh Hoa, sulla costa, con 14. Le abitazioni sommerse sono circa 68.000, di cui più della metà a Dak Lak, e sono già state evacuate oltre 70.000 persone. Il governo ha mobilitato le forze militari e della Protezione civile per le operazioni di soccorso e di distribuzione dei beni di prima necessità. Anche la cooperazione internazionale fa sentire la sua presenza, tramite l’Unicef, l’Organizzazione internazionale per la migrazione e l’Unione Europea, che hanno annunciato aiuti per le comunità colpite.