Vico Equense/Pompei/Castellammare – Fuochi illegali: scattano sequestri, una denuncia e due arresti

Nell’area sud della provincia di Napoli, in ordine cronologico, a Vico Equense sono stati sequestrati 51 chili di fuochi e denunciato colui che li vendeva per strada. A Pompei, gli ordigni sequestrati sono 616 ed è scattato un arresto. A Castellammare di Stabia è stato arrestato un uomo per la detenzione di 87 ordigni artigianali e 12 chili di fuochi illegali.