Vico Equense – Entra in un agrumeto per rubare limoni, in manette 39enne

I carabinieri di Vico Equense hanno arrestato per furto C.V, 39enne di castellammare già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha pensato di approfittare delle ordinanze governative per il covid-19 che limitano la circolazione e si è introdotto, indisturbato, all’interno di un agrumeto di Seiano. I carabinieri lo hanno trovato con 25 chili di limoni di Sorrento.