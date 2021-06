Vico Equense – Denunciato imprenditore, trovati 5 lavoratori “in nero” in un’attività commerciale

A Vico Equense i Carabinieri della locale stazione insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato a piede libero per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro un 41enne del posto. I militari hanno ispezionato l’attività commerciale dell’uomo a via Avellino.

5 i lavoratori “in nero” trovati al suo interno. I carabinieri hanno sospeso l’attività e sanzionato il 41enne per 23mila euro.