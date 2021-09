Vibonese – Turris: 1-4. Partita senza storia, i corallini stravincono a Vibo

Partita a senso unico. I corallini passano senza troppa fatica a Vibo. Gli uomini di Caneo dopo 20 minuti si sono trovati sul 3-0. La sblocca Giannone dal dischetto, poi un autogol e Leonetti chiudono sul triplo vantaggio il primo tempo. La seconda frazione di gioco inizia con un ritmo più basso e con la Turris che gestisce il vantaggio e le energie. Accorcia la Vibonese a metà secondo tempo, ma poi non si fa più pericolosa. Nel finale trova il primo gol in campionato Loreto calando il poker.

Primo tempo

Al 12′ rigore per la Turris per un tocco di mano di Vergara.

Al 13′ Turris in vantaggio con Giannone che realizza dal dischetto.

Al 17′ raddoppio della Turris con l’autogol di Vergara, che dopo aver commesso fallo da rigore fa anche autogol.

Al 21′ la Turris cala il tris con Leonetti. Dagli sviluppi di un corner la squadra di casa non riesce ad allontanare, il pallone si impenna, Lorenzini di testa riesce ad alzare il pallone per Leonetti, che a tu per tu col portiere insacca.

Al 37′ inizia a spingere la Vibonese. Spina in area di rigore calcia a botta sicura, ma il pallone viene deviato e finisce in angolo sfiorando il palo.

Secondo tempo

Al 51′ bella trama di gioco della Turris con Tascone che manda in profondità Santaniello, che calcia in diagonale, ma blocca Marson.

Al 62′ accorcia le distanze la Vibonese con Mauceri, che riceve un cross in area di rigore e da pochi passi realizza.

Al 75′ Giannone ci prova dai 30 metri, ma respinge Marson.

Al 92′ cala il poker la Turris con Loreto che riceve un lancio lungo da Varutti, il calciatore corallino si invola e a tu per tu col portiere e fa finire il match con un gol.

Bella prova dei corallini che vincono uno scontro importantissimo in chiave salvezza soprattutto alla luce dei prossimi impegni. Difatti, i corallini nelle prossime 4 partite affronteranno Catania, Latina, Bari e Palermo.

Il tabellino:

VIBONESE-TURRIS 1-4

VIBONESE (4-3-3): Marson; Ciotti (1′ st Mahrous), Cigagna, Vergara, Mauceri (33′ st Fomov); Basso, Gelonese, Bellini (1′ st Senesi); Spina (22′ st La Ragione), Sorrentino, Golfo (33′ st Cattaneo). A disposizione: Mengoni, Grillo, Ngom, Persano. All. D’Agostino.

TURRIS (3-4-3): Abagnale; Esempio, Lorenzini (1′ st Di Nunzio), Manzi; Ghislandi, Tascone, Franco (1′ st Bordo), Varutti; Giannone (42′ st Palmucci), Santaniello (22′ st Loreto), Leonetti (40′ st Longo). A disposizione: Colantuono, Giofré, Sartore, Zanoni, D’Oriano, Pavone, Finardi. All. Caneo.

ARBITRO: Centi di Terni.

MARCATORI: pt 14′ Giannone su rigore, 17′ Vergara (autogol), 20′ Leonetti; st 8′ Mauceri, 47′ Loreto.

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti: Lorenzini, Varutti, Cigagna, Gelonese, Di Nunzio, Loreto, Leonetti, Manzi. Recupero: pt 2′; st 4′.