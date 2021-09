Vibonese – Turris: 1-4. Le parole di Caneo: “Una squadra di un certo livello dopo il 3-0 deve riuscire a giocare di più”

Dopo gara di Vibonese – Turris ai microfoni c’è il mister Bruno Caneo.

Esordisce il tecnico dicendo: “Abbiamo ottenuto ciò che in altre circostanze non abbiamo raccolto. I ragazzi hanno meritato la vittoria. Da una parte sono contento e da una parte no. Una squadra di un certo livello, dopo il 3-0, deve riuscire a giocare di più”.

Poi parla degli attaccanti: “Ho visto più brillantezza, più spunto nelle accelerazioni, stavano meglio fisicamente. Dobbiamo continuare a lavorare così”.

Poi sul cambio modulo a partita in corso dice: “ho visto che loro si erano sbilanciati in avanti, ho pensato di proteggere la squadra”.

Poi sulla “Turris formato trasferta: “crediamo di avere il campo aperto, ma non è così. Oggi abbiamo palleggiato bene, si sono fatti vedere gli attaccanti, abbiamo giocato bene, questa deve essere una nostra prerogativa”.

Poi conclude: “Per Catania non penso al turnover, sarà una partita tecnica, contro una società importante e in una città importante. Non dobbiamo fare come oggi che giochiamo mezz’ora e poi ci fermiamo, se no non andiamo bene. Bisogna migliorare anche la tenuta mentale”.