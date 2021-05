Vibonese – Turris: 1-1. I corallini trovano il primo punto in trasferta del girone di ritorno

Finisce il campionato della Turris con un pari in quel di Vibo Valentia.

Gli uomini di Caneo, riescono a trovare il primo ed unico punto in trasferta nel girone di ritorno, nell’ultima occasione possibile, addirittura con un uomo in meno per più di un tempo.

La partita non fa registrare molte emozioni, in quanto entrambe le compagini, non avevano nulla da chiedere al campionato.

Primo tempo

Al 15′ occasione Vibonese. Statella si libera bene in area, va alla conclusione, ma si oppone Abagnale.

Al 27′ Esempio prova a calciare dai 18 metri, ma blocca senza problemi Mengoni.

Al 36′ Turris in 10. Espulso Loreto.

Secondo tempo

Al 65′ Vibonese in vantaggio con Spina, che calcia dai 20 metri e batte Abagnale.

Al 77′ pareggia la Turris con Persano che in acrobazia raccoglie un cross di Giannone e realizza il gol del pari.

Al 82′ grande occasione per i padroni di casa con Parigi che calcia dal limite dell’area, ma si fa trovare pronto Abagnale.

Finisce dunque il primo campionato di Lega Pro dopo 20 anni per la Turris con una salvezza senza passare per i playout. Ottimo girone d’andata per i corallini, che quasi hanno fatto credere ad un’intera piazza di poter arrivare ai playoff, purtroppo la squadra non è riuscita a tenere lo stesso ritmo nel girone di ritorno. Tuttavia la squadra di Torre del Greco si è salvata con 2 giornate d’anticipo ed ha raggiunto l’obiettivo principale della stagione.