Viaggi e turismo, Langella (Coraltorre): “Presenti alla manifestazione di Roma, viaggiare in sicurezza è possibile, ma non ci hanno fornito i mezzi per farlo!”

“Oggi le mie due colleghe Angela Stile e Paola Stile si sono recate a Roma unendosi a migliaia di agenti di viaggio di tutta Italia per manifestare contro chi ha privato della dignità il turismo, ebbene sì loro stamattina in nome della coraltorre e coraltour hanno manifestato per noi agenti di viaggio ma anche per voi clienti delle nostre agenzie! In un clima di totale confusione ci hanno privato di uno dei piaceri della vita: viaggiare! Perché cari clienti se avessero messo in piedi un sistema “ordinato” così come lo hanno fatto nel resto del mondo che non hanno mai smesso di viaggiare, lo si può fare in totale sicurezza ma purtroppo non ci hanno fornito i mezzi per continuare a farlo! Perché andare in un supermercato ammassati si può, salire su un bus senza criteri si può ma salire su un aereo per motivi turistici dove ti obbligano a tamponarti prima, quindi con la sicurezza di essere negativi al virus no però poi ci hanno fornito i bonus vacanze per ammassarci nelle strutture questa estate! Insomma come in tutti i campi è regnata la totale impreparazione. Quindi un plauso a loro che sono lì per le nostre agenzie, per noi colleghi che siamo a casa ma per voi tutti con la speranza di tornare a viaggiare presto!” Così Gianluca Langella responsabile Coraltorre